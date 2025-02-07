Свердловская область вошла в топ-5 в России по вводу многоквартирных домов

На сегодняшний день Свердловская область входит в топ-5 в России по вводу многоквартирных домов, занимая пятое место. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Росреестра.

По данным ведомства, в 2024 году на Среднем Урале на государственный кадастровый учет было поставлено 105 многоквартирных домов.

"Из которых 83% расположены в Екатеринбурге, 6% – в Каменск-Уральском городском округе, а также по 4% в Березовском муниципальном округе и городском округе Верхняя Пышма", - рассказал руководитель управления Игорь Цыганаш.

По данным министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, в 2024 году в регионе было введено в эксплуатацию 1,729 миллиона квадратных метров, что составляет более 36 тысяч квартир. Наибольший объем приходится на Екатеринбург – 31 тысяча квартир.

Напомним, в январе в столице Урала началось строительство первого этапа финальной очереди квартала "Балтийский". Он расположится в микрорайоне Краснолесье в Академическом районе города.