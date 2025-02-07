В Туринском районе после семейной ссоры насмерть разбилась 53-летняя женщина-водитель

В Туринском районе на 8 км автодороги Городище - Новоселово произошло смертельное ДТП с участием 53-летней женщины за рулем автомобиля марки "Форд Фокус".

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, трагедия произошла сегодня ночью около 02.00. Водитель ехала в село Городище, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте происшествия еще до прибытия медицинских служб.

Проверка установила, что погибшая проживала в Туринском районе, имела опыт вождения пять лет, но по неизвестным причинам не пристегнулась ремнем безопасности. Это, считают в Госавтоинспекции, существенно повлияло на тяжесть последствий столкновения.

Близкие погибшей рассказали, что незадолго до выезда, у женщины произошел семейный конфликт.

Дорожный надзор выявил недостатки в содержании дороги, а именно наличие рыхлого снега. По данному факту в адрес подрядной организации уже вынесено представление об устранении недостатков.

В настоящее время ведется расследование данного инцидента, в рамках которого запланировано проведение ряда экспертиз, включая определение состояния водителя в момент совершения ДТП