В Перми на пожаре погибли четыре человека, из них двое - дети

В Перми произошел пожар в жилом доме с пристроем, расположенном на ул. Болотная.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС Пермского края, спасатели вынесли из горящего здания двух женщин и двух детей. Погибли 25-летняя и 50-летняя женщины и пятилетний мальчик. За жизнь восьмилетней девочки боролись врачи, но, к сожалению, спасти ее не смогли.

Пожар локализован на 64 квадратах. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.