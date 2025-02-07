Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после новости об изнасиловании таксистом 17-летней девушки в Екатеринбурге

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге. Речь идет о 17-летней студентке, которую, по ее словам, изнасиловал 37-летний таксист.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", - сообщает пресс-служба СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в СМИ сообщалась, что девушка вызвала такси в приложении "Яндекс". На вызов приехал гражданин Узбекистана на Skoda Rapid, который отвез студентку на нужный адрес в Железнодорожный район и там, по ее словам, изнасиловал.

Информацию подтвердили и в ГУ МВД по Свердловской области, добавив, что автомобиль и таксист сейчас разыскиваются сыщиками уголовного розыска и нарядами Госавтоинспекции. Установление его местонахождения и задержание взято на контроль руководством областной полиции.