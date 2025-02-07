Аэротакси может появиться в России

Появление аэротакси над улицами российских городов поддерживает Министерство транспорта. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Роман Старовойт.

"Мы видим, что тестируется такая техника в мире, в частности в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому, я думаю, что это завтра очень быстро наступит", — сказал он.

Летающий автомобиль создала в ноябре 2024 года китайская автокомпания GAC. Кабина одноместного аэротакси GOVE отправилась в самостоятельный полет.

В июле Газета.ру сообщала, что аэротакси появятся в течение 5–10 лет. Об этом рассказал директор Центра "Беспилотные летательные аппараты" МАИ Юрий Бухарев.

"При этом нужно понимать, что основные проблемы заключаются именно в части регуляции – сертификации беспилотных воздушных судов для полетов в несегрегированном (не разделенном на зоны) воздушном пространстве", – сказал специалист.

Ранее "Ростех" сообщил о разработке гибридных двигателей для аэротакси. Уникальный механизм, как ожидается, будет состоять из силовой электроники, электрических и газотурбинных двигателей, а также электрогенератора и аккумуляторов.

Это повысит надежность аппарата, снизит звуковое воздействие, улучшит взлетно-посадочные характеристики, повысит экологичность и экономичность.