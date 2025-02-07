В России предложено установить минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов

В России могут установить минимальный размер компенсации за возврат авиабилетов.

С такой просьбой в адрес главы Минтранса Романа Старовойта обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, в настоящее время отсутствует механизм справедливой компенсации пассажирам при возврате авиабилетов, что лишает их права на возмещение стоимости, даже если авиакомпания впоследствии продаст данные билеты другим клиентам, за исключением пассажиров с привилегиями.

Она считает возможным введение механизма, по которому при возврате билета пассажиру возвращается полная стоимость, если билет был перепродан авиакомпанией другому пассажиру. Также полная стоимость может быть возвращена в случае, если возврат билета осуществляется в сроки не менее двух недель до дня вылета.

Если возврат билета осуществлен позднее и билет остался нереализованным, пассажир имеет право получить привилегии, согласно программе лояльности авиакомпании на сумму в размере 25% от стоимости билета, сообщают "Известия".

Также Лантратова заявила, что российским авиакомпаниям предлагают установить единые тарифы провоза багажа независимо от этапа и способа приобретения услуги.