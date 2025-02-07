Песков заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждали возможную встречу Путина и Трампа

Российские и американские власти пока не обсуждали возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"У них не было никаких первоначальных контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, и если нужно, то когда и как", - заявил телеканалу CNN официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что союзники Вашингтона ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа представит план по урегулированию конфликта вокруг Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ, которая пройдет 14–16 февраля.