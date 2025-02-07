Авиакомпаниям предлагают установить единые тарифы провоза багажа

Российским авиакомпаниям предлагают установить единые тарифы провоза багажа независимо от этапа и способа приобретения услуги, учитывая, является ли рейс международным или внутренним.

С такой просьбой в адрес главы Минтранса Романа Старовойта обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, одна из проблем для россиян — высокая стоимость услуги провоза багажа, а также непрозрачность механизма формирования цен на данную услугу, которая зависит от способа и этапа ее приобретения.

Парламентарий отметила, что стоимость провоза багажа в пункте регистрации пассажиров выше, чем при оформлении на этапе покупки билета через интернет-сервисы.

Лантратова просит установить единые стандарты стоимости провоза багажа независимо от этапа и способа приобретения услуги, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в аэропорту Петербургане будут принимать обернутый в пищевую пленку багаж.