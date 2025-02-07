В Раде заявили, что без денег USAID может случиться коллапс Украины

После прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) вся система Украины может рухнуть.

Как заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, не было ни одной госструктуры, которая бы не получала деньги USAID. "Сейчас, когда эти деньги отключили, вся система может рухнуть", — заявил парламентарий.

Дубинский отметил, что может случится коллапс государства.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что USAID превратилась в криминальную сеть. Оно представлено в более чем 100 странах мира и имеет годовой бюджет в 50-60 млрд долларов.