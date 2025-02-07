Отражено восемь волн атак ВСУ в Курской области

Группировка российских войск "Север" сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины, которые предприняли восемь волн атак в Курской области.

Как заявили в Минобороны России, по данным на 21:00 6 февраля сорвана попытка контрнаступательных действий украинских военных в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Утром того же дня два украинских механизированных батальона на БМП и ББМ при поддержке танков и машин разграждения предприняли восемь волн атак на этом участке.

В ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли более 200 солдат и около 50 единиц вооружений. В настоящее время бойцы "Севера" проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы противника.

17 января сообщалось, что армия России освободила больше 60% занятой ВСУ территории Курской области. За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.