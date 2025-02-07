Нефть Urals упала ниже $60 за баррель

Стоимость российской флагманской нефти сорта Urals снизилась ниже "потолка цен" на уровне $60 за баррель.

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Это произошло впервые с декабря 2024 года, сообщает Bloomberg. Это может говорить о том, что новые санкции Вашингтона против Москвы работают. После того как Минфин США объявил в январе о новых ограничительных мерах, дисконт на Urals в ключевом российском нефтяном порту Приморске на Балтике к бенчмарку North Sea Dated резко вырос и 5 февраля достиг $15,7 за баррель.

Также, как отмечает агентство, резко увеличилась разница между экспортными ценами на Urals и импортными ценами в пунктах назначения в Азии.

Напомним, американские власти ввели масштабные санкции против российского топливно-энергетического комплекса. Они коснулись, в частности, "Газпромнефти" и "Сургутнефегаза", десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с РФ. Также под санкции Вашингтона попали 183 танкера.