Прокуратура Украины заявила о заочном суде над артисткой Таисией Повалий

Певицу Таисию Повалий решили судить заочно. Об этом сообщает пресс-служба генпрокурора Украины, публикуя заблюренное фото артистки.

"Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины… Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве и осуществляет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - говорится в сообщении.

Повалий выступает в поддержку президента РФ Владимира Путина, с 2014 года проживает в Москве, имеет российское гражданство и активно участвует в политических акциях.

Напомним, что еще в октябре 2024 года украинский суд конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у артистки.