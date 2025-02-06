Захарова назвала неприемлемой идею "заморозки" украинского конфликта

Временное перемирие или "заморозка" украинского конфликта неприемлемы для Москвы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "заморозкой" может воспользоваться коллективный Запад или его отдельные представители, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима, а после попытаться произвести вооруженный военный реванш.

"Нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, которые гарантировали бы недопущение возобновления кризиса", - пояснила Захарова, указав в качестве примера на наработки, которые были согласованы в течении нескольких раундов российско-украинских переговоров в Белоруссии и Турции. Они бы и могли послужить основой этих механизмов.

"В ходе переговоров, которые велись в 2022 году, планировалось, что гарантами соглашения выступят постоянные члены совета безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша, Турция. Это список, кстати говоря, постоянно менялся. А вот как в перспективе будут оформляться возможные договоренности, и кто именно будет выступать их гарантами - это покажут результаты новых переговоров, нового переговорного процесса, когда они будут запущены, когда они состоятся", - добавила представитель МИД РФ.