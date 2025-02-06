06 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Вторая очередь "Дацюк Арены" в Екатеринбурге готова к открытию

В Екатеринбурге завершилось строительство второй очереди стадиона "Дацюк Арена" —обновленный стадион торжественно откроют 12 февраля. При этом там уже успели провести международный турнир, на который приезжали команды из разных городов и стран.

Наиболее значимыми новшествами стадиона являются: гостиница на 48 комнат, в которых могут разместить 144 юных спортсмена, столовая, рассчитанная на 120 мест, и, конечно, сама новая ледовая арена с трибунами на 250 мест.

"Уникальным событием является то, что объект был построен менее чем за год. Еще в январе прошлого года здесь стояли старенькие трибуны, которые все горожане помнят как трибуны для конькобежного спорта и для массового катания. В январе 2024 года начался только снос, а уже 2 января 2025 года сюда зашли конькобежцы и проходило массовое катание для всех жителей нашего города", — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы "Юность" Александр Евдокимов.

Директор спорткомплекса "Юность" Александр Евдокимов на "Дацюк Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что строительство второй очереди стоило, по примерным прикидкам, более миллиарда рублей. Главным источником финансирования является грант от Национальной хоккейной лиги. Также свой вклад внесли областное правительство и администрация города.

Новая ледовая арена имеет особую специфику. По словам директора "Юности", "Дацюк Арена" является первым стадионом в России, в котором ледовый корт разместили на втором этаже. Это создает некоторые трудности в обслуживании, но за счет качественной техники и квалифициронных специалистов лед отличается высоким качеством.

"Дацюк Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Еще одна особенность — специальная комната для родителей, в которой они могут наблюдать, как тренируются их дети. От ледовой арены она отгорожена прозрачной стеной. Дело в том, объясняет Евдокимов, что многие родители имеют привычку во время тренировки самостоятельно давать детям советы, например, касаемо манеры игры, а это не всегда полезно для тренировочного процесса. Поэтому на обычные трибуны родителей допускать не будут.

Смотровая площадка для родителей на "Дацюк Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В новом здании построили также зал для бросков — он не покрыт льдом. Здесь дети учатся бросать и отбивать шайбы.

Бросковый зал на "Дацюк Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

В целом же необходимость расширения "Дацюк Арены" обусловлена тем, что ранее здесь могли заниматься спортсмены только до 15-летнего возраста - было недостаточно пространства для юношеских команд, а с введением в строй второй очереди такая возможность появилась, говорит Александр Евдокимов.

Раздевалка на "Дацюк Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RUГостиница для спортсменов на "Дацюк Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU"Дацюк Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU"Дацюк Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: стадион, вторая очередь, сторительство, лед


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