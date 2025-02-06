Вторая очередь "Дацюк Арены" в Екатеринбурге готова к открытию

В Екатеринбурге завершилось строительство второй очереди стадиона "Дацюк Арена" —обновленный стадион торжественно откроют 12 февраля. При этом там уже успели провести международный турнир, на который приезжали команды из разных городов и стран.

Наиболее значимыми новшествами стадиона являются: гостиница на 48 комнат, в которых могут разместить 144 юных спортсмена, столовая, рассчитанная на 120 мест, и, конечно, сама новая ледовая арена с трибунами на 250 мест.

"Уникальным событием является то, что объект был построен менее чем за год. Еще в январе прошлого года здесь стояли старенькие трибуны, которые все горожане помнят как трибуны для конькобежного спорта и для массового катания. В январе 2024 года начался только снос, а уже 2 января 2025 года сюда зашли конькобежцы и проходило массовое катание для всех жителей нашего города", — рассказал директор детско-юношеской спортивной школы "Юность" Александр Евдокимов.

Он отметил, что строительство второй очереди стоило, по примерным прикидкам, более миллиарда рублей. Главным источником финансирования является грант от Национальной хоккейной лиги. Также свой вклад внесли областное правительство и администрация города.

Новая ледовая арена имеет особую специфику. По словам директора "Юности", "Дацюк Арена" является первым стадионом в России, в котором ледовый корт разместили на втором этаже. Это создает некоторые трудности в обслуживании, но за счет качественной техники и квалифициронных специалистов лед отличается высоким качеством.

Еще одна особенность — специальная комната для родителей, в которой они могут наблюдать, как тренируются их дети. От ледовой арены она отгорожена прозрачной стеной. Дело в том, объясняет Евдокимов, что многие родители имеют привычку во время тренировки самостоятельно давать детям советы, например, касаемо манеры игры, а это не всегда полезно для тренировочного процесса. Поэтому на обычные трибуны родителей допускать не будут.

В новом здании построили также зал для бросков — он не покрыт льдом. Здесь дети учатся бросать и отбивать шайбы.

В целом же необходимость расширения "Дацюк Арены" обусловлена тем, что ранее здесь могли заниматься спортсмены только до 15-летнего возраста - было недостаточно пространства для юношеских команд, а с введением в строй второй очереди такая возможность появилась, говорит Александр Евдокимов.