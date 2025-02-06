Академический район станет главной площадкой "Лыжни России" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уже в эту субботу стартует крупнейшая в Европе массовая гонка "Лыжня России". В этом году главной площадкой станет Академический район, который приглашает принять участие всех желающих - от спортсменов до любителей.

По традиции трасса разместится в Преображенском парке. Организаторы - АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") и управляющая компания "Академический", уже арендовали спецтехнику для укладки профессиональных лыжных трасс. В этом году дистанция для взрослых составит 2 тыс. 25 м., а для детей - 300 м.

Как написал в своих соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, всего на территории города оборудуют девять площадок, на каждой из которых пройдут забеги. В 2025 году старт приурочен к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а потому в гонке примут участие ветераны локальных конфликтов, участники специальной военной операции и представители силовых ведомств. Также на лыжи встанут именитые спортсмены, в том числе, с олимпийскими наградами: депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.

Добраться до места проведения можно будет на общественном транспорте совершенно бесплатно. Главное условие – 8 февраля иметь при себе лыжи, атрибутику и сказать кондуктору фразу "Лыжня России".

В Академическом районе гонка начнется в 10.00 недалека от дома №47 по проспекту Академика Сахарова