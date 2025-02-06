Попавший в реанимацию в Нижневартовске после драки мальчик занимается боксом

Появились новые подробности о драке подростков в Нижневартовска.

По данным "Мегаполиса", один из мальчиков пользовался популярностью у школьников, был заводилой в компаниях и привлекал внимание девочек. Второй завидовал, дразнил одноклассника за дружбу с девочками и в итоге "забил стрелку" своему "оппоненту".

Именно задира оказался на больничной койке. Канал сообщает, что он занимается боксом, другой подросток ходил на борьбу. Во время драки, "забивший стрелку" мальчик ударил подростка кулаком в челюсть, одноклассник, обороняясь, провел какой-то прием из спортивного прошлого, уронил обидчика и упал на него сверху.

Затем оба поднялись и разошлись по домам.

Уже дома пострадавший подросток почувствовал себя плохо и пожаловался матери, что упал. Но в больнице медики сразу заподозрили неладное и сообщили в полицию.