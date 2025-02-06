06 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Минобороны РФ: ВСУ предприняли несколько волн атак в Курской области

Украинские формирования с утра 6 февраля попытались атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на данном направлении. ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.

Отмечается, что группировка ВС РФ "Север" своевременно выявила противника. "При поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ", - говорится в сводке МО.

Уточняется, что по состоянию на 14.00 атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.

ВСУ при попытке контрнаступления в Курской области потеряли шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщал, что ВСУ хотят выйти к населенному пункту Плехово. Украинские военные бросили на прорыв бронетехнику, впереди которой идут тралы — машины разминирования.

Месяц назад российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области. В Минобороны заявляли, что благодаря действиям подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ была пресечена.

17 января сообщалось, что армия России освободила больше 60% занятой ВСУ территории Курской области. За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Теги: всу, курская область, атака


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