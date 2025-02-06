Келлог считает шансы Украины вновь получить ядерное оружие "мизерными или нулевыми"

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог оценил шансы Украины вновь получить ядерное оружие.

"Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми, - заявил он в эфире Fox News.

"Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет", - добавил Келлог.

Ранее Владимир Зеленский потребовал у Запада ядерное оружие в обмен на невступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

The New York Times писала, что некоторые чиновники на Западе предлагают дать украинскому режиму ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. В Белом доме опровергли такое намерение. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах и ответит всеми имеющимися в распоряжении средствами поражения.