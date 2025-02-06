ГП добивается передачи РФ акций крупнейшего производителя установок насосов для нефтедобычи

Генеральная прокуратура России обратилась в суд. Она требует обратить в доход России все акции крупнейшего в стране производителя установок насосов для нефтедобычи.

Речь идёт о "Производственной компании "Борец"". В иске говорится, что, нарушив законы России, холдинг "Борец", включающий стратегически значимые предприятия, оказался под контролем резидентов недружественных стран, в том числе бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина.

Иск подан в Арбитражный суд Калининградской области, сообщил ТАСС источник в Генпрокуратуре.