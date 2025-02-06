Спикер астраханской гордумы организовал решение по переносу контейнерной площадки с придомовой территории

Мусор на контейнерных площадках и захламление прилегающей территории вызывают негодование жителей центра города Астрахани.

Инициативная группа жителей обратились к председателю Городской Думы с проблемой – на придомовой территории находится частная контейнерная площадка, несвоевременный вывоз мусора не только портит вид центра города, но и становится причиной неприятного запаха и появления крыс.

Жители попросили перенести ее с территории МКД.

Игорь Седов совместно с депутатом по округу Валентиной Черняковой провёл выездное совещание по адресу.

В ходе выездного совещания председатель Гордумы обратился к представителям администрации района с просьбой разобраться с этой ситуацией и предложить решение проблемы. Виктория Ламбина, руководитель коммунального отдела администрации Кировского района, доложила, что в ближайшее время начнутся работы по ликвидации контейнерной площадки с придомовой территории.