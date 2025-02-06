Маленькую девочку нашли на обочине дороги сегодня ночью в Подмосковье

Уголовное дело возбудили из-за младенца, найденного ночью на обочине в Подмосковье. Об этом RT сообщила официальный представитель СК России Ольга Врадий.

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Девочка выползла на дорогу, ее заметил проезжающий мимо водитель. Он вызвал полицию и "скорую помощь". Сейчас следствие выясняет, как малышка оказалась на дороге, и проверяет условия в семье младенца.

Уголовное дело завели по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

Мать ребёнка рассказала изданию, что у бабушки "съехала крыша и она унесла ребёнка". Что конкретно имеется в виду, она не уточнила.

Ранее уголовное дело возбудили по факту смерти младенца в поселке Красная Сопка в семье, где в 2024 году от отравления погибли четверо детей. Об этом сообщал СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, при осмотре тела ребенка видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится судебно-медицинская экспертиза.