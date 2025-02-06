В Баку могут закрыть Русский дом

В столице Азербайджана, Баку, могут закрыть Русский дом. Это может случиться из-за проблем с регистрацией организации.

Ранее азербайджанское информационное агентство Репорт сообщило, что российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана. Глава этой организации Евгений Примаков сообщил, что различные организации обращались к минюсту и МИД Азербайджана с просьбой помочь в регистрации организации

"Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа", - цитирует РИА Новости Примакова, который уточнил, что решение вопроса с работой Русского дома всегда было на азербайджанской стороне.