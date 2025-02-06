В Сургуте школьник сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу

Школьник из Сургута сломал позвоночник, пытаясь поднять 100-килограммовую штангу, сообщает Baza.

Утром, 4 февраля 16-летний подросток вместе с одноклассниками пришел в здание вечерней школы позаниматься спортом перед занятиями. Парни поспорили, кто из них самый сильный. Определять победителя решили с помощью 100-килограммовой штанги.

Он одним из первых подошел к штанге: смог приподнять гриф, но радость победы испортила сильная боль в спине. После этого школьники решили попрыгать в сугробы, и тут спина подростка заболела ещё сильнее. Первые три урока юноша терпел, но боль всё никак не утихала. Учителя посоветовали ему пойти в медпункт, но молодой человек отпросился домой.

Уже дома парень согласился на врачей и пошел с мамой в медпункт. Медики диагностировали у юноши множественные переломы грудного отдела позвоночника. Он госпитализирован.