Новое наступление в Курской области начала Украина

Новое наступление в Курской области начала сегодня утром Украина. Вооруженные силы (ВСУ) хотят выйти к населенному пункту Плехово, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" (РВ).

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ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, впереди которой идут тралы — машины разминирования. "РВ" заявляет, что украинские войска уже понесли потери — несколько единиц техники они потеряли неподалеку от населенного пункта Уланок.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области сложной. Президент попросил врио главы региона Александра Хинштейна уделять особое внимание жителям.

Сегодня сводный пиротехнический отряд МЧС обезвредил ракету ATACMS в Курской области. Как сообщается в Telegram-канале министерства, боеприпас вывезли и уничтожили на полигоне.

С начала августа 2024 года пиротехники обезвредили и уничтожили более 1900 боеприпасов в регионе.

В середине января Минобороны РФ сообщало, что за неделю российская противовоздушная оборона России (ПВО) сбила 12 американских ракет ATACMS. ВСУ 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью ракетами ATACMS. Уточнялось, что все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет.