В Югре вводят ограничения на зимниках

В Югре вводят ограничения на зимниках.

Как сообщили Накануне.RU в "Северавтодор" и управлении автодорог Югры, автомобилям массой более 15 тонн запрещено выезжать на дороги Ханты-Мансийского района, среди которых – Цингалы - Горноправдинск, Янгуловка - Согом, Белогорье – Кирпичный и другие.

Транспортным средствам более пяти тонн ограничили движение на дороге Сибирский - Батово, а также на зимниках Сургутского и Кондинского районов.

Уже известно, что такое же ограничение будет действовать с завтрашнего дня сразу на пяти участках Нижневартовского района. А с 8 февраля – на зимних автомобильных дорогах Березовского и Октябрьского районов. Запреты не распространяются на машины оперативных служб и рейсовых автобусов.