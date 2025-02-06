В США заблокирован указ Трампа об отмене гражданства по месту рождения

В США на неопределенный срок заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства по праву рождения. Речь идёт о детях нелегальных иммигрантов и иностранцев с временными визами.

Решение приняла окружной судья Дебора Л. Бордман в Гринбелте, штат Мэриленд. Иск подан правозащитными организациями, поскольку, по мнению его авторов, нарушает пункт о гражданстве 14-й поправки.

Судебный запрет действует на национальном уровне и будет действовать до вынесения решения по делу, пишет The Washington post.