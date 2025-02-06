Президент США начал относиться к России агрессивно

Дональд Трамп занял агрессивную позицию по отношению к России. Об этом в статье для газеты Asia Times сообщил профессор кафедры международных отношений имени Эдварда и Эмили Маквинни в Университете Саймона Фрейзера Джеймс Хорнкасл, пишет Lenta.ru.

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По его мнению, новый президент США начал себя так вести из-за того, что Москва якобы "ослабла на украинском направлении" и ей нужно показать силу в ответ на давление Вашингтона.

"Пока Россия не продемонстрирует ту силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли окажет русским какие-либо услуги в будущем", — сказал Хорнкасл.

Эксперт добавил, что Трамп не "заискивает" перед российским руководством. По его словам, американский лидер, действительно, хочет окончить конфликт на Украине. Но ему приходится менять свои условия мирного урегулирования.

Ранее мы сообщали, что союзники Вашингтона ожидают: администрация президента США Дональда Трампа представит план по урегулированию конфликта вокруг Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ, которая пройдет 14–16 февраля. Его презентует спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

В последние недели в риторике официальных лиц стали звучать намеки на план по достижению "мира через силу". Он может включать в себя замораживание боевых действий на прежних местах и предоставление Киеву гарантий безопасности, сообщал Bloomberg.