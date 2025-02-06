Прокуратура: Местонахождение экс-мэра Самары и его жены не установлено

Местонахождение экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены не установлено, сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга - бывшего мэра Самары. «В ходе проверки заявления не установлено место нахождения пропавшего и его супруги", - отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На причастность к совершению преступления проверяется их родственница, которая заключена под стражу, сообщает региональное управление СК.

Ранее СМИ писали, что 5 февраля к внучкеТархова пришли силовики, проведен обыск, а 6 февраля она была арестована. Со следствием девушка не сотрудничает.

Baza сообщает, что полицейские отсмотрели камеры дома, где жили Тархов с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка Виктора и Натальи, 29-летняя Екатерина, которая позже могла выходить из квартиры с большими пакетами. Весь месяц внучка якобы отвечала на сообщения с телефонов своих бабушки и дедушки, чтобы никто не заподозрил их пропажу.

Shot пишет, что внучка экс-мэра Самары убила дедушку с бабушкой из-за 145 млн рублей. Якобы именно столько Екатерина планировала получить с продажи недвижимости Тархова: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и машины. По информации телеграм-канала, Екатерина употребляла наркотики, родственники пытались признать ее ограниченно дееспособной.