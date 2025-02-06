Труды российских ученых никому в мире не известны, они не переводятся - академик РАН

Статьи российских ученых в журналах, издаваемых РАН, никому в мире не известны, их просто не переводят на английский язык. А без этого статьи так и останутся "вещью в себе" для подавляющего числа ученых мира, которые просто не смогут ее прочитать. Об этом заявил академик РАН физик Алексей Хохлов, который поинтересовался этим вопросом.

Он напоминает, что в ноябре директор издательства "Наука" Николай Федосеенков на конгрессе молодых ученых в Сириусе заявил, что перевод научной статьи на иностранный язык занимает всего 2,5 минуты. И пообещал до конца 2024 года перевести 10 тысяч статей из российских научных журналов.

Академик зашел на сайт издательства "Наука", но там ничего нет. На сайте Российского центра научной информации тишина, там главная новость - это благодарность их директору за участие в конгрессе.

"В настоящее время нет дефицита хороших научных журналов, есть дефицит хороших авторов. У таких авторов есть выбор, где опубликовать статью. И, разумеется, они сто раз подумают, прежде чем направлять статью в журнал с неясными перспективами развития, где она выйдет только на русском языке и будет доступна только в pdf-формате", - заключил Алексей Хохлов.

До 2022 года самыми весомыми для ученых и научных организаций считались статьи в западных журналах, внесенных в базу Web of Science и Scopus. Где, например, нельзя было написать: Севастополь, Россия. В марте 2022 года Правительство РФ приняло постановление о моратории - не на сами публикации, а на ориентацию на них как показатель результативности. Недавно Правительство сформировало Белый список журналов для публикации статей. Он будет применяться в том числе при отборе претендентов на гранты на обучение и т.п. Однако неизвестность трудов российских ученых, видимо, власти пока не очень волнует.