Названа возможная причина смещения Борисова с поста главы "Роскосмоса"
Озвучена возможная причина смещения Юрия Борисова с поста главы "Роскосмоса". Решение могло быть принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
"Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов", - говорит источник РБК.
Напомним, новым руководителем госкорпорации "Роскосмос" назначен замминистра транспорта России Дмитрий Баканов.