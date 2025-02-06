Пьяный уралец запер в своей квартире газовиков и угрожал их убить

На Среднем Урале суд рассмотрит уголовное дело об угрозе убийством и незаконном лишении свободы сотрудников газовой службы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Красноуфимска. Инцидент произошел 19 ноября 2024 года, когда в квартиру мужчины с плановой проверкой пришли газовики. В ходе проверки они установили законные основания для отключения плиты от газоснабжения, о чем и сообщили жильцу. Мужчина, который был пьян, отреагировал на эту новость крайне агрессивно.

Схватив травматический пистолет, уралец пригрозил убить газовиков. Также он запретил им покидать квартиру до тех пор, пока подача газа не будет восстановлена. О ситуации сотрудники сообщили своему коллеге, а тот вызвал полицию.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, тревожный сигнал передал мастер газовой службы, которому потерпевшие позвонили, в буквальном смысле, находясь под дулом пистолета.

"Фигурант этой криминальной истории ранее уже имел конфликт с законом: в 2016 году он был условно лишен свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Поводом для отключения от газоснабжения стало то, что пользователи оборудования длительное время не выполняли требование газовиков о замене плиты ввиду ее ненадлежащего состояния. Теперь обвиняемому грозит наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - отметил полковник Горелых.

Расследование завершено. Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.