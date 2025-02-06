Не верят государству? Половина самозанятых не делают пенсионных отчислений

В России уже более 12 миллионов самозанятных, но делают страховые взносы для формирования пенсии на старости лишь 52 тысячи. Об этом накануне говорилось в Совете Федерации на совещании Комитета по экономической политике.

По данным Социального фонда России (СФР), 559 тысяч самозанятых уже являются пенсионерами, а 1,5 миллиона гарантировали себе пенсию по достижении пенсионного возраста. Всего около 45% самозанятых совмещают свою деятельность с официальным трудоустройством, и работодатель делает за них отчисления в СФР. То есть почти половина никаких отчислений не делают. Не верят государству? К слову, по данным опроса 2020 года, 73% россиян старше 50 лет не верили, что у них будет достойная пенсия. Вряд ли уровень доверия с тех пор вырос.

Согласно законодательству, если человек не накопил к пенсионному возрасту страховой стаж иди достаточное количество пенсионных баллов, он не имеет права на страховую пенсию и может рассчитывать только на социальную пенсию, которая выплачивается на 5 лет позже и меньше даже минимальной страховой. Власти же считают, что это станет дополнительной нагрузкой на бюджет, поэтому проблему надо решать.

Член комитета сенатор Иван Евстифеев отметил, что запуск масштабного проекта по самозанятости стал важным шагом в легализации и поддержке граждан, которые ведут индивидуальную трудовую деятельность, позволил людям выйти из тени и получить официальный статус. Но есть вопрос с пенсионными отчислениями. Еще в 2022 году предлагалось запустить эксперимент по введению пенсионных отчислений самозанятыми, однако Минтруд тогда выступил против.

Сенатор предлагает запустить пилотный проект в нескольких регионах по пенсионным отчислениям самозанятых. Необходимы механизмы, которые помогут привлечь самозанятых к добровольному пенсионному обеспечению. Плюс информационная кампания. Конкретного проекта пока нет.

На прошлой неделе глава Минтруда Антон Котяков упрекнул самозанятых в том, что они не участвуют в программе добровольного пенсионного страхования. То есть они будут получать социальную пенсию, не делая никаких взносов. И это балласт для государства.

"Их будет становиться все больше и больше, пенсионные отчисления они не делают. Получается, мы с вами скоро будем платить им пенсию", — сказал Котяков.

В Минфине об этом знают и прорабатывает варианты решения, но опасаются, как бы не загнать самозанятых обратно в тень, признал замдиректора департамента бюджетной политики в сфере труда и социальной защиты министерства финансов Алексей Карабаев. По данным опросов самозанятых, они должны понимать, за что они платят, коль скоро государство не может обеспечить всех людей хорошо оплачиваемой официальной работой и толкает на самозанятость. Сейчас самозанятые обязаны платить только налог в 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. 63% суммы от уплаченного налога поступает в бюджет региона, где самозанятый ведет деятельность, а 37% - в фонд ОМС.

Как заявил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, ФНС держит на контроле организации, которые работают с самозанятыми. Служба не исключает, что предприятия таким образом уходят от налогов, переводя своих работников в статус самозанятых. Правда, компаний, где подозревают риск таких нарушений, всего около 0,5%. Их мониторят по 20 параметрам, уделяя особое внимание графику и периодичности выплат.

По данным ФНС, на сегодня 23% самозанятых имеют возраст до 25 лет, 30% - 26-35 лет, 27% - 36-45 лет, 13% - 46-55 лет, 6% - старше 55 лет. То есть 80% самозанятых имеют возраст до 45 лет, когда о будущей пенсии еще не очень задумываются.

Вопрос пенсионных отчислений самозанятых жестко связывается с пенсионной системой страны. Но до 2018 года власти не раз обещали, что пенсионный возраст повышаться не будет. Однако он был повышен на 5 лет и объяснен как неизбежность из-за старения населения. При этом Накануне.RU еще в 2018 году писало, что без улучшения демографии через 20 лет понадобится новый "пенсионный маневр". С тех пор никаких улучшений не произошло, рождаемость крайне низка, а население стареет. В 2030-х или 2040-х пенсионная система почти наверняка тем или иным путем будет снова ужесточена. А те, кто делают добровольные пенсионные отчисления, могут быть снова обмануты. Пока власти об этом не говорят, исходя лишь из действующей на сегодняшний день пенсионной системы. Но что будет через 20 лет?