Томское отделение РГО реализует просветительские проекты о подвигах и достижениях ученых в годы Великой Отечественной войны

Заседание Попечительского совета Томского отделения Русского географического общества провел губернатор Томской области. Владимир Мазур возглавляет региональное отделение.

Открывая заседание, он отметил, что в 2025 году РГО отмечает 180-летие.

«За эти годы Русское географическое общество внесло неоценимый вклад в изучение и освоение нашей страны, стало символом научных открытий и географических исследований. Томское отделение является ярким примером активной и плодотворной работы на благо региона, — сказал губернатор Владимир Мазур. — На протяжении многих лет оно достойно представляет Томскую область на федеральном и международном уровнях, участвуя в крупных проектах и мероприятиях, способствующих признанию Томска как важного научно-образовательного и культурно-просветительского центра».

Также глава региона подчеркнул, что 2025-й год — особый для России. Он объявлен Президентом Годом защитника Отечества, страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Прошу томское отделение РГО в рамках своих просветительских и образовательных проектов рассказывать о томских ученых и исследователях, которые защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны. А также о тех, кто не прекращал научную работу в тяжелые дни войны, сохраняя наследие предшественников, двигая вперед научное знание, занимаясь просвещением», — отметил Владимир Мазур.

В ходе заседания прошло обсуждение итогов работы Томского отделения РГО в 2024 году, которые представил председатель отделения, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

В частности, он сообщил, что одним из ярких событий стало завершение кругосветной экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» с участием томского путешественника Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина (Новосибирск).

Евгений Ковалевский подробно рассказал о кругосветном путешествии, которое длилось почти 3,5 года. В рамках этой «кругосветки» Томское отделение РГО реализовало международный образовательный проект «Уроки из океана», в котором приняли участие томские школьники и ребята из других регионов страны, их зарубежные сверстники.

Исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная доложила о рабочих планах отделения на ближайшие годы. В перечне мероприятий - издание книги Евгения Ковалевского о кругосветном путешествии, продолжение просветительских и научных проектов, слет учителей географии Томской области и подготовка к Международному фестивалю путешественников, которое томское отделение РГО планирует провести в 2026 году, и другие проекты.