СМИ: Дело Дурова не дойдет до суда еще минимум год

Дело сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Wired.

Как заявил представитель прокуратуры, говорить о заключении мирового соглашения также рано.

Издание отмечает, что бизнесмен "застрял" в Париже.

24 августа 2024 года французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, среди которых отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений, соучастие в сбыте наркотических средств и другие. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.

В сентябре прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников. Также она заявила, что основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора и сотрудничает со следствием.