Мужчина с детьми, объявленные в розыск на Урале, могут находиться в Краснодарском крае и Москве

На Среднем Урале продолжается розыск мужчины с двумя детьми. По данным судебных приставов, они могут находиться и в других регионах России.

О розыске Дениса Сухарева 1982 года рождения, а также мальчиков Матвея и Макара 2017 года рождения стало известно в сентябре прошлого года. Сообщалось, что по решению суда отец обязан передать детей матери для совместного проживания, однако добровольно мужчина этого не сделал.

Приставы выяснили, что мальчиков, предположительно, прячет их отец. При этом сам Сухарев также скрывает свое местонахождение.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, на сегодняшний день Денис Сухарев с детьми объявлены в исполнительный и федеральный розыск. У ведомства появилась информация, что мужчина с сыновьями могут находиться в Екатеринбурге, Свердловской области, Краснодарском крае или Москве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей и их отца, просят сообщить по одному из телефонов:

межрайонное отделение судебных приставов по розыску: 8 (343) 362 28 19, 8 912 033 74 02;

отделение оперативного дежурства главного управления: 8 (343) 378 13 19.

"Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется", - заверили в ГУФССП.