Пермяк попытался зарезать незнакомца, сделавшего ему замечание из-за выброшенной банки

Пермяк ударил ножом в грудь незнакомца, который сделал ему замечание из-за выброшенной в кусты банки из-под пива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Инцидент произошел в поселке Сылва в сентябре прошлого года. 38-летний, ранее судимый пермяк возвращался домой, купил пиво, чтобы "снять напряжение". Опустошив банку, он выбросил ее не в урну, а в кусты, что не понравилось стоящим рядом незнакомцам. Ему сделали замечание. В ответ мужчина достал нож и ударил обидчика в грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Пермский районный суд Пермского края признал пермяка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (п."з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пермяк попытался обжаловать приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не нашла оснований для отмены приговора. Он признан законным, обоснованным и справедливым.