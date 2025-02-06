Убиты экс-мэр Самары и его жена

Погибли бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга. Преступление вменяют внучке политика.

По предварительным данным, Тархов прилетел в Россию из Финляндии, затем о пропаже экс-мэра сообщил его деловой партнер. 5 февраля к внучке политика пришли силовики, проведён обыск, сегодня, 6 февраля она арестована. Со следствием не сотрудничает. На телах супругов есть огнестрельные ранения. Сейчас погибших ищут, пишет ТАСС.

По версии telegram-канала Baza, Виктор Тархов и его жена Наталья могли быть убиты более месяца назад. Выяснилось это не сразу – их телефоны были в сети, политик и его жена отвечали на сообщения. Первым на странности обратил внимание один из бывших заместителей Тархова: 31 декабря он поздравил товарища с Новым годом, а спустя три дня попытался поздравить с днем рождения. Однако Тархов по какой-то причине скидывал все звонки и лишь отвечал, что "не может говорить". Вскоре поступило заявление в полицию.

Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили Тархов с супругой, и заметили, что в начале месяца бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала внучка Виктора и Натальи, 29-летняя Екатерина, которая позже могла выходить из квартиры с большими пакетами. Весь месяц внучка якобы отвечала на сообщения с телефонов своих бабушки и дедушки, чтобы никто не заподозрил их пропажу.