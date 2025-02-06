В Свердловской Госавтоинспекции выступили с обращением из-за накрывшего регион смога

В Госавтоинспекции выступили с обращением к водителям и пешеходам из-за смога, который сегодня накрыл Средний Урал.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, утром 6 февраля в Екатеринбурге наблюдается значительное снижение видимости из-за смога. Трудности фиксируются и в районе Ревды, где густой смог также окутал дороги.

Как отмечают в ГАИ, такие условия требуют от водителей особой осторожности. Смог может усложнить управление автомобилем и увеличить риск аварий.

"Водителям рекомендуется снижать скорость до безопасного уровня, включать ближний свет фар и противотуманные фары, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и избегать резких маневров и торможений. Пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть лучше видимыми на дороге", - советуют в ведомстве.