28 БПЛА уничтожили над российскими регионами прошедшей ночью

28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили противовоздушные средства обороны (ПВО). Как сообщает Министерство обороны

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13 из них - над Азовским морем, восемь - над Ростовской областью, шесть – над Краснодарским краем и один – над Астраханской областью.

ВСУ атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщает MASH.

Очевидцы говорят, что они слышали пролёт минимум трёх БПЛА. По некоторым данным, ВСУ хотели атаковать военный аэродром. По беспилотникам работает ПВО.

Официальных комментариев пока не поступало.

Накануне в Краснодарском крае пожар произошел в результате падения обломков беспилотника на резервуар с остатками нефти. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание произошло в станице Новоминской Каневского района. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Несколько дней назад из-за падения обломков БПЛА пожары дважды произошли на НПЗ в Волгоградской области.