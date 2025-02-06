Стоимость яиц и сливочного масла может снизиться на 5%

В России куриные яйца и сливочное масло в ближайшее время могут подешеветь на 5%.

Как сообщили представители бизнеса и эксперты, это произойдет после включения этих продуктов в перечень социально значимых товаров, за которые производители не будут платить вознаграждение ритейлерам. Глава правительства Михаил Мишустин 1 февраля подписал соответствующее постановление. Размер бонусов ритейлу доходил до 5%.

Как заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева, данная мера скажется на снижении цен, ради этого и принималось постановление правительства. Другое дело, как поведет себя торговля: будет ли она после этого увеличивать свою наценку на эти товары, потеряв бонусы производителей.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов указал, что включение масла и яиц в список социально значимых товаров и запрет на взимание бонусов при их поставках в торговые сети направлены на повышение прозрачности товаропроводящей цепи, сообщают "Известия".

Напомним, покупатели выиграют, а ритейлеры недосчитаются 100 млрд руб. на продаже яиц. Как посчитала Федеральная антимонопольная служба, это произойдет в ближайшие шесть лет из-за запрета для торговых сетей взимать вознаграждение с поставщиков яиц.