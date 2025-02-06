США намерены представить мирный план Трампа на следующей неделе

Союзники Вашингтона ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа представит план по урегулированию конфликта вокруг Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ, которая пройдет 14–16 февраля.

Его презентует спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог. В последние недели в риторике официальных лиц стали звучать «намеки» на план по достижению «мира через силу». Он может включать в себя замораживание боевых действий на прежних местах и предоставление Киеву гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

Ранее в Кремле заявили, что обсуждать возможный состав участников переговоров по Украине преждевременно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Зеленский пока не отменил запрет на переговоры, а потому не имеет на них права.