Президент РФ призвал увеличить выплаты потерявшим имущество жителям приграничья

Выплат в размере 150 тыс. руб. в качестве компенсации жителям приграничья за утрату имущества недостаточно.

Об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил глава государства Владимир Путин. "Вот назвали количество этих людей — 112 тыс. человек, которые получили уже по 150 тыс. [рублей]. Тоже согласен с вами в том, что этих денег недостаточно", — сказал президент. Российский лидер пообещал в ближайшие дни поручить кабмину проработать вопрос о дополнительных выплатах.

Путин также обсудил с Хинштейном возвращение земель людям, которые получили жилищные сертификаты. Президент посчитал возможным сразу возвращать людям участки в собственность, но при условии, что земля в течение какого-то срока будет использоваться по назначению.

Ранее Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко. Это произошло из-за озвученной им суммы нанесенного ВСУ ущерба от боевых действий.