Путин внес договор о гарантиях безопасности с Белоруссией на ратификацию в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией.

Согласно документу, Москва и Минск будут считать вооруженное нападение на участника "Союзного государства" как агрессию против объединения в целом. Кроме того, участники соглашения могут применить российское ядерное оружие в случае, если в отношении одной из сторон проявляется агрессия с применением обычного оружия, которая создает "критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности", сообщает Forbes.

Ранее российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко договорились, что ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии.