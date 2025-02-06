Россияне купили рекордное количество золота в 2024 году

В 2024 году граждане России в стремлении защитить свои сбережения купили рекордное количество золота — 75,6 т в слитках, монетах и ювелирных изделиях.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council), это пятый показатель в мире. В прошлом году россияне купили этого драгоценного металла на 6% больше, чем за год до этого (71,2 т). В 2021 году, до начала спецоперации, интерес российских потребителей к золоту был ниже — они купили 46,8 т драгметалла.

Рост спроса объясняется тем, что россияне начали искать альтернативные способы защиты своих сбережений вместо традиционных инвестиций в доллары и евро.

Ранее национальное достояние было предложено перечислить гражданам России. Не напрямую, а создать Фонд социальной справедливости. Эти средства предполагается брать в размере 15% из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перечислять в новый фонд, а затем каждому гражданину страны, имеющему 15-летний стаж работы. Инициатива поступила от депутата Госдумы от КПРФ Анжелики Глазковой.