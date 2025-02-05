Галина Алёшин: Строительство ФОК в Тульской области - весомый вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения

Сегодня, 5 февраля, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Галина Алешина посетила с рабочим визитом город Советск Щекинского района.

Вместе с главой муниципального образования город Советск Еленой Холаимовой, главой администрации Ольгой Титовой, директором ДЮСШ 2 Сергеем Двоеглазовым Галина Алёшина ознакомилась с работой модульного спортивного комплекса, построенного в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт!».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс разместился на улице Парковая, он был построен менее, чем за год. Комплекс состоит из модульных конструкций. В спортивной зоне находится универсальный игровой зал для занятий футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, а также малый зал для занятий разными видами единоборств. Здесь предусмотрено всё для комфорта спортсменов: удобные раздевалки, душевые, тренерская, комната для хранения инвентаря, есть медицинский кабинет.

Как отметила Галина Алёшина, жители города Советск давно ждали такой спортивный комплекс, в котором можно поиграть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. ФОК уже стал центром притяжения местной детворы, сюда приезжают ребята и из соседних деревень и посёлков. Прибывают группы для занятия спортом, организована доставка на школьных автобусах.

"Мы долго ждали этого. Но как видим - построили быстро и качественно. Это очень важно. Особенно для жителей города и сельских территорий. Здесь живут увлечённые люди, которые любят спорт и ведут здоровый образ жизни. Очень активные. И дети, и взрослые теперь могут заниматься спортом в комфортных условиях. Уверена, что комплекс пустовать не будет. И это главное", - сказала Галина Алешина.

До появления ФОКа ребята занимались в спортзалах общеобразовательных школ или местном Доме культуры. Теперь в комплексе могут заниматься и дети, и взрослые.

Сергей Двоеглазов отметил, что новый модульный комплекс стал вторым домом для детей: "Здание шикарное. Дети приходят сюда у них глаза блестят. Им здесь нравится. Сюда приезжают заниматься спортом ребята из сельских территорий, около десяти населённых пунктов. Прямо сейчас идет товарищеский футбольный матч между школьниками города Советск и посёлка Огарево. Впереди у нас много событий. И турнир по биатлону, и районный турнир по футболу, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В нём примут участие кадеты из Первомайской кадетской школы, но мы будем рады видеть и школьников из других районов".

Ольга Титова отметила, что новый комплекс стал точкой спортивного притяжения для окрестных посёлков. Спорт стал более доступным для сельских жителей и горожан, которые получили возможность заниматься спортом в шаговой доступности.

Елена Холаимова подчеркнула, что новый спортобъект по-настоящему радует жителей.

Подводя итог рабочего Галина Алёшина отметила, что строительство таких комплексов в Тульской области - это серьезный вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения, в здоровье детей и взрослых, а значит и в будущее России.