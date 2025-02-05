Клишас поддержал идею о снижении возраста ответственности за сбыт наркотиков

В Совфеде поддерживают идею о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

"Поддерживаю", - сказал РИА Новости сенатор Андрей Клишас, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу главы СК РФ Александра Бастрыкина.

По мнению председателя ведомства, снижение возрастного порога позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес.

Напомним, Бастрыкин также предлагает запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года. Это, как он полагает, поможет снизить "алкоголизацию" молодежи.