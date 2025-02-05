Белый дом: Металлы с Украины нужны США, чтобы возместить помощь Киеву

США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

"Как сказал президент Трамп, США нужно возместить любые деньги, которые они тратят или потратили на помощь Украине", — цитирует его РИА Новости.

Ранее в России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина.

"Я требую гарантий по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — сказал глава государства и добавил, что это включает коммерческий элемент в "продолжающийся геополитический конфликт".