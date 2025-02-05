Утверждён состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Госсовета. В него вошли губернаторы, мэры, представители администрации главы государства.
В состав президиума вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Челябинской области Алексей Текслер, Ямала Дмитрий Артюхов и другие политики.
Документ с персональным составом членов президиума опубликован на портале правовой информации.