В Екатеринбурге оставили под арестом экс-полицейского по делу о посредничестве во взятке

Задержанный в Екатеринбурге бывший сотрудник полиции Руслан Халиулин останется под арестом. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Халиулин, который является пенсионером МВД, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. 24 января Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 20 марта 2025 года.

Адвокаты экс-силовика подали апелляции. Они просили избрать Руслану Халиулину меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Однако областной суд, изучив материалы, оставил жалобы без удовлетворения. Бывший полицейский пробудет под стражей до весны.

По данным СМИ, задержание и арест Халиулина могут быть связаны с делом о незаконной миграции. Официально в правоохранительных органах ситуацию не комментируют.