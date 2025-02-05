Тобольские полицейские предотвратили бунт заключенных в ИВС

В Тобольске полицейские предотвратили бунт, который пытались устроить пятеро задержанных в изоляторе временного содержания, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы МВД России по Тюменской области, их противоправные действия были пресечены с применением физической силы и специальных средств в соответствии с положениями ФЗ "О полиции".

Ночью заключенные заблокировали двери своей камеры, отказавшись пускать туда полицейских. На требования прекратить противоправное поведение задержанные не реагировали. Когда полицейские зашли в камеру, они увидели у одного из задержанных резанные раны на левом предплечье. Ему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.